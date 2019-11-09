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Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с юбилеем

Белорусский лидер отметил, что ее творчество определяет истинный смысл традиционных ценностей

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с юбилеем, пожелав ей новых свершений и незабываемых встреч с преданными поклонниками.

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"Ваше творчество, обладающее притягательной силой, особым лиризмом и выразительностью, вдохновляет и воспитывает слушателей разных поколений, определяет истинный смысл традиционных ценностей", - приводит в субботу текст поздравления пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что благодаря уникальному таланту, душевной щедрости и высокой внутренней культуре Пахмутова "неизменно восхищает публику своим профессиональным мастерством и неиссякаемой энергией". Белорусский лидер отметил, что музыкальные произведения знаменитого композитора о Белоруссии стали "настоящими шедеврами и на протяжении многих лет пользуются огромной популярностью в разных странах мира".

"Пусть и в дальнейшем ваша жизнь будет наполнена новыми свершениями, незабываемыми встречами с преданными поклонниками", - пожелал юбиляру президент Белоруссии.

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова в субботу отмечает 90-летие.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПахмутова, Александра Николаевна
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