Студенты Китая и стран АСЕАН примут участие в Неделе культуры на Хайнане 21-27 ноября

ХАЙКОУ /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Вторая студенческая Неделя культуры состоится 21-27 ноября в южной китайской провинции Хайнань. По сообщению агентства " Синьхуа ", в ней примут участие учащиеся университетов Китая, Южной Кореи и стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В течение Недели запланировано проведение художественной выставки, конкурса короткометражных видеороликов, а также мероприятий в рамках молодежных обменов.

Как передает "Синьхуа", церемония открытия Недели культуры пройдет 22 ноября в Международном выставочном центре Хайнаня в городе Хайкоу (административный центр провинции). Основные события состоятся с 23 по 25 ноября на территории тематического парка развлечений Global 100, в экономическом колледже Хайкоу, а также на площадках в прибрежном городе Дунфан на юго-западе острова.

Награждение участников и церемония закрытия Недели пройдет 26 ноября в театре экономического колледжа Хайкоу.

Вторая неделя культуры студентов университетов Китая и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии организована департаментом культуры и туризма провинции Хайнань, образовательной группой Hainan Saibole, а также экономическим колледжем Хайкоу.