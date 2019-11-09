Актрису из фильма "Дылда" выдвинули на премию Европейской киноакадемии

ТАСС, 9 ноября. Россиянка Виктория Мирошниченко выдвинута на премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучшая актриса" за роль Ии в фильме режиссера Кантемира Балагова "Дылда". Об этом в субботу сообщили организаторы на официальной странице премии в Facebook .

На приз за лучшую женскую роль также претендуют британка Оливия Колман ("Фаворитка"), датчанка Трине Дюрхольм ("Королева Сердец"), француженки Ноэми Мерлан и Адель Энель ("Портрет девушки в огне") и немка Хелена Ценгель ("Крушители системы"). Церемония награждения состоится 7 декабря в Берлине.

Для Виктории Мирошниченко ее выдвижение на премию стало неожиданностью, сообщила она ТАСС.

"Я очень рада, это очень неожиданное, - заявила актриса. - Честно говоря, даже не знала, что это произошло". Мирошниченко добавила, что получила от режиссера фильма сообщение с поздравлением по телефону. "Мне написал Кантемир (Балагов): "Поздравляю!", - пояснила актриса. - Я ответила: "Ого, привет, спасибо, а с чем?" Он промолчал. И я гадала, думая, что либо произошло что-то подобное, либо Кантемир перепутал чат. Оказывается, не перепутал, это очень здорово".

"Я даже пока не знаю, что это за премия и кто с нами конкурирует, - призналась актриса. - Касательно основного "Оскара" (фильм также выдвинут от России на американскую кинопремию - прим. ТАСС), понимаю, что у нас будут очень сильные соперники, а здесь я пока не разобралась".

На приз за лучшую женскую роль также претендуют британка Оливия Колман ("Фаворитка"), датчанка Трине Дюрхольм ("Королева Сердец"), француженки Ноэми Мерлан и Адель Энель ("Портрет девушки в огне") и немка Хелена Ценгель ("Крушители системы").

Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского. "Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме". В сентябре картина была выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".