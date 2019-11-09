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Мединский: благоустройство музея Рублева планируется завершить в течение пяти лет

Как сообщил министр культуры РФ, в частности, будет отреставрирован Спасский собор, где сохранились сделанные Рублевым росписи

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, расположенного на территории Спасо-Андроникова монастыря в Москве, планируется завершить в течение пяти лет. Об этом сообщил журналистам в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Спасо-Андроников монастырь дает уникальный симбиоз с нашим музеем, поскольку обеспечивает и развитие музея, и сохранение уникальной коллекции, и качество жизни москвичей в этом районе. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении. Наши планы на ближайшие пять лет - качественное развитие этого музейного пространства... Мы будем думать о том, как сделать этот уникальный музей, это святое место для каждого москвича еще более известным, востребованным, нужным", - подчеркнул Мединский.

По его словам, в частности, будет отреставрирован знаменитый Спасский собор, где сохранились росписи, сделанные Андреем Рублевым.

Мединский также напомнил, что в 2017 году московские власти передали музею усадьбу Хрящева-Шелапутиных на Андроньевской площади. В усадьбе будет организовано полноценное музейное пространство. "Мы за 3-4 года превратим ее в популярнейшую часть музея. Кроме того, будут синхронизированы действия с московскими властями по благоустройству прилегающей к музею территории", - добавил он.

Планы музея

Как рассказал, в свою очередь, директор музея Михаил Миндлин, в бывшей усадьбе площадью 2,3 тыс. кв. м, будут размещаться общественные зоны, многофункциональный театрально-концертный зал, пространства для проведения периодических выставок, медиатека, музейный магазин, лекционные залы.

Кроме того, он сообщил о планах по реставрации зданий на территории Спасо-Андроникова монастыря. "Здания и самая крупная башня монастыря будут переданы для размещения постоянной экспозиции музея, произойдет музеефикация всего пространства монастыря. У нас появится детский музейный центр. Его юных посетителей познакомят с основами русской национальной религиозной культуры, а рядом будет общественная зона", - рассказал Миндлин.

В музее ожидают, что после завершения работ и создания условии для комфортного пребывания посетителей посещаемость увеличиться в 2-3 раза. По словам Миндлина, в настоящее время музей посещает более 100 тыс. человек в год.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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