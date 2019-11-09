Оркестр и хор Курентзиса исполнили в Петербургской филармонии "Реквием" Джузеппе Верди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Одно из выдающихся творений мировой классики - "Реквием" Джузеппе Верди - прозвучало в субботу в Большом зале Петербургской филармонии под управлением Теодора Курентзиса. Это произведение исполнили Симфонический оркестр musicAeterna и хор musicAeterna, с которыми маэстро выступает постоянно.

В предыдущий раз - 21 октября - Теодор Курентзис исполнил на этой же сцене "Реквием" Вольфганга Амадея Моцарта.

"В нынешнем году, после переезда из Перми в Петербург, Теодор Курентзис стал чаще выступать в Большом зале филармонии, причем можно определенно говорить о его особом интересе к жанру реквиема. У нас уже был разговор о следующих датах его выступлений в сезоне. И одна из заявленных программ на дату дальше - на весну будущего года - включает в себя "Реквием" французского композитора Габриэля Форе", - сказал ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

Он отметил, что Курентзис - "музыкант очень яркий, неординарный и при этом неоднозначный и противоречивый". "Он очень востребован различной публикой, которая ходит на его концерты. Кто-то его до поклонения обожает, а кто-то - категорически не приемлет. И ожесточенные споры о нем проходят даже среди музыкантов-профессионалов, где разделительная линия проходит по принципу "свое - не свое".

Теодор Курентзис, учившийся в классе легендарного профессора Ильи Мусина (наставника Юрия Темирканова и Валерия Гергиева), стал популярен в Петербурге во многом благодаря международному фестивалю "Дягилев P. S.", который неоднократно включал его выступления в свои программы. Начиная с прошлого сезона Филармония имени Дмитрия Шостаковича стала с ним сотрудничать напрямую. Он выступает также в Концертном зале Мариинского театра и в Капелле, неизменно собирая аншлаги на каждом концерте. Билеты на его субботний вечер продавались от 15 тыс. рублей.