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Нетребко прервала европейский тур ради концерта в честь Пахмутовой

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Оперная певица Анна Нетребко прервала свой европейский тур, чтобы прибыть на концерт в Москву в честь юбилея композитора Александры Пахмутовой. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ВГТРК.

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"Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой на исторической сцене Большого театра".

О юбилее

Александра Пахмутова отметит круглую дату в кругу друзей на самой известной и почетной сцене Москвы - в Большом театре. Композитора поздравят певцы Лев Лещенко, Александр Градский, Тамара Гвердцители и Хибла Герзмава, пианист Денис Мацуев, актеры Евгений Миронов и Сергей Безруков, танцор балета Сергей Полунин, группа "Любэ", Кубанский казачий хор, оркестр Большого театра России, а также прославленные спортсмены Вячеслав Фетисов, Лариса Латынина, Иван Едешко, Елена Чайковская, Владислав Третьяк, Аделина Сотникова. Дирижировать концертом будут Михаил Плетнев, Юрий Башмет и Александр Соловьев.

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова в субботу отмечает 90-летие.

Теги
РоссияПахмутова, Александра НиколаевнаНетребко, Анна Юрьевна
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