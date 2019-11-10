Фильм "Дылда" Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля

ЖЕНЕВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент. Информация об этом размещена на сайте киносмотра, завершающего свою работу в воскресенье.

Всего в конкурсной программе полнометражного кино было представлено 55 лент. В рамках фестиваля состоялись также конкурсы короткометражных фильмов, телесериалов и трансмедийных работ. Как подчеркивают его организаторы, GIFF "с момента своего создания 25 лет назад исследовал связи между кино, телевидением и цифровыми технологиями, защищая место авторов в художественном процессе и объединяя все аудиовизуальные форматы". Поэтому, по их словам, это "не просто кинофестиваль, а настоящий перекресток жанров и дисциплин".

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".