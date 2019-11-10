Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

"И юность ушедшая все же бессмертна…"

"И юность ушедшая все же бессмертна…" Любимые песни Александры Пахмутовой

На эту тему

Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного.

По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.

Народная артистка СССР, автор песен "Мелодия", "Команда молодости нашей", "До свидания, Москва!" и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова дает в воскресенье концерт на сцене Большого театра России в честь своего юбилея.

В субботу Пахмутовой исполнилось 90 лет.