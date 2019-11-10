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Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент приехал на концерт композитора, поднялся на сцену и вручил ей букет цветов
Александра Пахмутова и президент России Владимир Путин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Пахмутова и президент России Владимир Путин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

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Глава государства приехал в Большой театр, поднялся на сцену и вручил Пахмутовой большой букет цветов. Путин также сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного.

По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.

Народная артистка СССР, автор песен "Мелодия", "Команда молодости нашей", "До свидания, Москва!" и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова дает в воскресенье концерт на сцене Большого театра России в честь своего юбилея.

В субботу Пахмутовой исполнилось 90 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПахмутова, Александра Николаевна
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