Шнуров не исключил замену фронтмена группы "Ленинград"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сергей Шнуров не исключил смену солиста группы "Ленинград". Об этом он рассказал в понедельник в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в Яндекс.Эфире.

"Есть такая идея, была такая мысль - поменять солиста группировки "Ленинград". Я могу представить, как я руковожу человеком, потому что фактически я режиссер", - отметил он. Шнуров также не исключил, что музыканты группы в будущем могут объединиться в группу с условным названием "Ленинград-2". "[Музыканты коллектива] могут. Я буду счастлив, если это будет успешно, если это будет круто", - сказал Шнуров.

Он также сообщил, зачем участвует в вокальном шоу "Голос" на Первом Канале в качестве наставника. "Мне интересно. Я преследую свои корыстные цели. Я отсматриваю людей: что кто поет, куда дышит, что будет, мне интересно. Общаюсь с молодежью. Мало ли пригодится? Ну, война закончилась, но патроны-то нужны, мало ли что", - сказал он. При этом Шнуров заметил, что пока не может сказать, будет ли продюсировать кого-либо, но "мысли разные" есть.

Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики. Весной 2019 года было объявлено о прощальном турне "Ленинграда".

Передача "Просто о сложном" выходит раз в десять дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.