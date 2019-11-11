Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шнуров не исключил замену фронтмена группы "Ленинград"

Музыкант также рассказал о своем участии в шоу "Голос" в качестве наставника

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сергей Шнуров не исключил смену солиста группы "Ленинград". Об этом он рассказал в понедельник в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в Яндекс.Эфире.

"Есть такая идея, была такая мысль - поменять солиста группировки "Ленинград". Я могу представить, как я руковожу человеком, потому что фактически я режиссер", - отметил он. Шнуров также не исключил, что музыканты группы в будущем могут объединиться в группу с условным названием "Ленинград-2". "[Музыканты коллектива] могут. Я буду счастлив, если это будет успешно, если это будет круто", - сказал Шнуров.

Он также сообщил, зачем участвует в вокальном шоу "Голос" на Первом Канале в качестве наставника. "Мне интересно. Я преследую свои корыстные цели. Я отсматриваю людей: что кто поет, куда дышит, что будет, мне интересно. Общаюсь с молодежью. Мало ли пригодится? Ну, война закончилась, но патроны-то нужны, мало ли что", - сказал он. При этом Шнуров заметил, что пока не может сказать, будет ли продюсировать кого-либо, но "мысли разные" есть.

Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики. Весной 2019 года было объявлено о прощальном турне "Ленинграда".

Передача "Просто о сложном" выходит раз в десять дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Шнуров назвал фильм Дудя про Колыму плохо сделанной документалистикой
По мнению музыканта, блогер не до конца понимает, что такое достоверность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС