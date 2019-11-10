Фестиваль "УграФест" в Калуге посетили более 7 тыс. человек

КАЛУГА, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. человек посетили фестиваль "УграФест", который был посвящен великому стоянию на реке Угре в Калужской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Мероприятия "УграФеста" посетили более 7 тыс. человек. На фестивале выступили молодежные творческие группы и музыкальные коллективы из Москвы, Калуги и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В последний день - 10 ноября - для гостей подготовили мастер-классы по росписи пряников, изготовлению глиняных игрушек, валянию шерсти и кузнечному ремеслу. В этот же день на фестивале прошли кукольный спектакль "Волк и семеро козлят" и рыцарский турнир.

Завершился "Уграфест" концертом новосибирской фолк-рок-группы "Калинов мост".

В октябре-ноябре 1480 года войска во главе с великим князем Московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата. Сражение, основной причиной которого стал отказ платить Орде ежегодную дань, состоялось на территории нынешней Калужской области, на берегах реки Угры. Именно это сражение положило конец ордынскому игу на Руси и привело к становлению Российского государства с центром в Москве.

Законопроект о Дне окончания Великого стояния на реке Угре был внесен в Госдуму Калужской областью, где этот праздник отмечают с 2017 года.