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Фильм "Бык" Бориса Акопова откроет 39 Международный студенческий фестиваль ВГИК

Фестиваль пройдет с 11 по 15 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Международный студенческий фестиваль Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), который пройдет в Москве с 11 по 15 ноября, откроется картиной Бориса Акопова "Бык", получившей Гран-при ХХХ "Кинотавра". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вуза.

"С 11 по 15 ноября ВГИК готовится принять молодых режиссеров, операторов и сценаристов из 30 стран мира - всех тех, кто будет в недалеком будущем определять судьбу и содержание мирового кинематографа <…> Фильмом открытия международного этапа фестиваля станет картина "Бык", выпускника ВГИКа, режиссера, победителя 36 фестиваля ВГИК Бориса Акопова, получившая Гран-при XXX "Кинотавра" и главный приз Международного кинофестиваля в Карловых Варах в номинации "К Востоку от Запада", - говорится в распространенном сообщении.

На фестиваль было подано 311 заявок [год назад было 230]. Участниками станут студенческие фильмы из 30 стран мира, 35 киношкол - из Великобритании, Германии, Франции, Израиля, Норвегии и других стран. По итогам международного этапа будет вручено 10 призов: за лучшую кинопрограмму, лучший игровой, документальный, анимационный фильмы, за лучший мультимедиа-проект, а также призы студенческого жюри, приз зрительских симпатий и приз "Признание поколения".

В жюри под председательством продюсера Марко Мюллера вошли отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля Алена Шумакова, отборщик программы фестиваля в Карловых Варах Ленка Тырпакова, режиссер, продюсер, обладатель "Золотого глобуса" Сиддик Бармак, документалист Джон Арчер, оператор Ханну-Пекка Витикайнен, аниматор Дмитрий Наумов. Всего члены жюри посмотрят 47 фильмов.

Театральная и региональная программы

На фестивале также будет театральная программа, которую будет судить жюри под руководством композитора, режиссера, продюсера Адриано Де Сантиса.

По словам генерального продюсера фестиваля Федора Попова, в этом году в 311 городах и селах России будет организована работа 430 киноплощадок, показывающих фильмы участников фестиваля.

Фестиваль проводится с 1961 года. На нем студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике. Лауреатами в разное время становились Андрей Кончаловский, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Александр Миндадзе, Отар Иоселиани, Элем Климов. Главная цель смотра - признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа.

Теги
ГерманияВеликобританияНорвегияРоссияИзраильСоловьев, Сергей АлександровичКончаловский, Андрей СергеевичИоселиани, Отар Давидович
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