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Презентация книги Алисы Даншох в Московском доме книги пройдет в жанре стендапа о здоровье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Писательница Алиса Даншох в понедельник представит свою новую книгу "История болезни, или Дневник здоровья" в Московском доме книги. Презентация пройдет в форме моноспектакля о здоровье, сообщила автор ТАСС.

"Мне очень нравится стендап, и очень хочется попробовать свои силы в этом жанре. Я решила, что на этой встрече будет мини-моноспектакль о здоровье. Все будет связано с моим опытом, с тем, как я оцениваю некоторые моменты моей жизни", - сказала она.

Даншох отметила, что это первая из ее семи книг, в которой она пишет о здоровье. "Это мой личный опыт состояния здоровья и нездоровья. Книга состоит из 9 глав в виде эссе. Каждая глава связана либо с болезнью, либо с человеком, который помог мне выходить из этого состояния. Там нет рецептов и методик, это мой опыт, в частности, как я пережила собственную онкологию. Мне бы хотелось, чтобы моя книга помогла людям, которые хотят положительных эмоций, это попытка выйти из состояния нездоровья в состояние здоровье собственными силами", - добавила она.

Писательница подчеркнула, что уже написала несколько глав продолжения, которое называется "Долгая дорога в страну возрастных изменений". "Серьезный разговор о том, когда начинается эта дорога, как по ней идти, и что мы можем встретить на этом пути. Меняется наше тело, обмен веществ, состояние здоровья и мыслей, я бы хотела поговорить об искусстве старения. Моя цель показать, как отражен возраст в зеркале мировой культуры, это будет одна из частей моей новой книги. Я думаю, что мне нужен еще примерно год для ее написания", - сказала собеседница агентства.

На сайте Московского дома книги говорится, что презентация пройдет в Литературном кафе в 17:00 мск. Там также отмечается, что первые публикации в ведущих московских изданиях, таких как журнал "Огонек" и "Литературная газета", появились у автора в середине 80-х годов. Первый сборник ранних рассказов и эссе "Розовые истории и другие "однажды" был издан уже в начале XXI века. В 2018 книга Алисы Даншох "Кулинарные воспоминания счастливого детства", получившая национальную премию "Лучшая книга 2012 года", была выпущена во Франции. В сентябре 2019 у автора также вышла книга "И снова однажды. Розы. Любовь. Путешествия".

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