На Камчатке представили передвижную сцену для проведения концертов и других постановок

ТАСС, 11 ноября. Передвижной сценический комплекс на базе автомобиля "КамАЗ" презентовали в понедельник горожанам и журналистам на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Масштаб и технические характеристики данного оборудования просто поражают, - приводит пресс-служба слова министра культуры региона Светланы Айгистовой. - Полная масса автопоезда - почти 38 тонн. Гидравлические системы, которые обеспечивают трансформацию сцены и светодиодного выдвижного экрана, управляется из кабины водителя. Комплекс полностью автономен - от системы отопления до электропитания, имеется возможность собрать линейный массив из 16 акустических систем".

Комплекс проектировался по индивидуальному заказу и включает в себя, в том числе, автономный дизельный источник питания, уличный светодиодный экран прокатного типа, звуковое и осветительное оборудование и трансформируемую сцену, с размерами в развернутом виде 7,8 м на 6,9 м. Его стоимость превышает 29 млн рублей. Комплекс поступил в ведение Центра культуры и досуга "Сероглазка".

Комплекс приобретен в рамках исполнения распоряжений президента России Владимира Путина об освоении средств, выделенных из резервного фонда президента Российской Федерации на социально значимые объекты и мероприятия.