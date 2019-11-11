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Господдержка кино: кто может претендовать на помощь и как узнать, кто ее получил

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За последнее время в Министерстве культуры РФ приняли ряд значимых мер, направленных на то, чтобы сделать схему получения господдержки более прозрачной, а субсидии — более доступными. Информация о том, сколько денег государство вложило в создание фильма и сколько человек посмотрели его в кино, теперь находится в открытом доступе. К тому же государство будет возвращать часть средств зарубежным кинопроизводителям, если они, снимая на территории России, потратят достаточно денег.

Господдержка: кому, когда и сколько?

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С 21 октября информацию о государственной поддержке производства и проката фильмов в 2015–2019 годах можно найти в открытом доступе. На сайте доступны данные о бюджете, объеме помощи, кассовых сборах, количестве зрителей и невыполненных обязательствах производителей игрового, анимационного и дебютного кино. 

"Мы полностью открываем все карты", — пояснил министр культуры РФ Владимир Мединский. "Доска позора у нас будет в открытом доступе, — сообщил он. — Это фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо [их авторы] вообще ничего не сняли". 

По словам Мединского, сейчас у министерства не хватает ресурсов на включение в базу сведений о документальных фильмах. К 1 января планируется выложить в открытый доступ сведения о фильмах, получивших субсидии Минкультуры в 2008–2015 годах, а также фильмах, субсидированных Фондом кино с 2010 по 2015 год.

Зачем возвращать иностранцам потраченные деньги?

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7 ноября правительство утвердило правила предоставления компенсации от 30 до 40% средств, потраченных на съемки в РФ, иностранным кинокомпаниям. Чтобы получить ребейт ((от английского rebate — скидка, уступка) возврат части денег — прим. ТАСС) производители фильма должны соблюсти ряд условий. 

Для того чтобы художественный фильм или сериал получил компенсацию, компания должна потратить на территории России не менее 15 миллионов рублей. Создатели анимационной продукции — 5 миллионов, а документалисты — 3 миллиона 750 тысяч рублей. 

Ребейты должны привлечь иностранные инвестиции в российскую аудиовизуальную отрасль и способствовать развитию отношений между российскими и зарубежными производителями кино. 

"Все, кто снимают кино за пределами своей родины, очень большое значение придают ребейтам, и даже не только из-за денег, а потому что считается, что если территория, регион, страна объявляют о том, что вводится система ребейтов, это означает, что иностранным кинематографистам там рады, что не будет каких-то организационных проблем", — рассказывает продюсер и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, добавляя, что экономическая эффективность этого метода привлечения иностранных капиталов признана во всем мире.

С 2016 года система ребейтов работала в России на региональном уровне. Кинопроизводители могли вернуть до 15% от потраченных в регионе средств. Выплаты производились из регионального бюджета.

Что изменится для мультфильмов, документалок и дебютов?

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18 октября совет Фонда кино решил оказывать поддержку авторской анимации в размере до 100% от бюджета. Ранее господдержка могла доходить только до 70%, а часть средств производители обязаны были вернуть в бюджет.

По словам Мединского, поддержка анимации уже проводится в существенных объемах: "250–270 тыс. рублей за одну минуту анимации, авторские компании приходят в министерство и получают соответствующую поддержку. Фонд кино поддерживает коммерческую анимацию", — отметил министр.

Кроме того, Мединский пообещал отменить процедуру предоставления создателями документальных фильмов справок с телевизионных каналов об их готовности показать будущий проект, которые сейчас необходимы для получения грантов. 

Также в Минкультуры поддержали идею гендиректора киностудии "Мосфильм" Карена Шахназарова облегчить систему получения госсубсидий для молодых режиссеров. 

"В отношении молодежи, мне кажется, надо точно и ясно гарантировать 20 дебютов, средства должны выделяться безвозвратно и полностью покрывать бюджет. Нужно понимать, что есть определенный риск, но кино — это такое дело, что если из 20 картин будет пять хорошего уровня, то это уже большое дело", — отметил кинорежиссер.

К 2020 году департамент кинематографии Минкультуры также планирует подготовить предложения по изменению системы субсидирования, которые должны будут исключить неэффективное расходование бюджетных средств.

 

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