Господдержка кино: кто может претендовать на помощь и как узнать, кто ее получил

С 21 октября информацию о государственной поддержке производства и проката фильмов в 2015–2019 годах можно найти в открытом доступе. На сайте доступны данные о бюджете, объеме помощи, кассовых сборах, количестве зрителей и невыполненных обязательствах производителей игрового, анимационного и дебютного кино.

"Мы полностью открываем все карты", — пояснил министр культуры РФ Владимир Мединский. "Доска позора у нас будет в открытом доступе, — сообщил он. — Это фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо [их авторы] вообще ничего не сняли". 

По словам Мединского, сейчас у министерства не хватает ресурсов на включение в базу сведений о документальных фильмах. К 1 января планируется выложить в открытый доступ сведения о фильмах, получивших субсидии Минкультуры в 2008–2015 годах, а также фильмах, субсидированных Фондом кино с 2010 по 2015 год.