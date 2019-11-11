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Зрители в США выбрали лучший фильм года

Премию People's Choice Awards получила картина "Мстители: Финал"
Кадр из фильма "Мстители: Финал" Disney
Описание
Кадр из фильма "Мстители: Финал"
© Disney

Победителем американской кинопремии People's Choice Awards в категории "Фильм 2019 года" стала картина "Мстители: Финал". Об этом сообщается на сайте премии.

Лучшая комедия года по версии зрителей - "Загадочное убийство", а лучшая драма - фильм "После". В категории семейных фильмов победил "Алладин".

Лучшим актером назвали Роберта Дауни-младшего ("Мстители: Финал"), а актрисой - Зендею ("Человек-паук: вдали от дома").

Лучшим сериалом 2019 года стал "Очень странные дела". 

Церемония награждения состоялась 10 ноября. 

Победителей премии People's Choice Awards определяет зрительское голосование. Она вручается с 1975 года. До 2005 года победителей выявляли с помощью соцопросов, однако затем голосование стали проводить в интернете.

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США
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