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Умер режиссер Роман Хрущ

Ему было 59 лет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Режиссер, сценарист и оператор Роман Хрущ умер на 60-м году жизни, сообщается в понедельник на сайте Союза кинематографистов России.

"На 60-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера, сценариста, оператора Хруща Романа Борисовича", - говорится в сообщении.

Хрущ окончил ВГИК по специальности режиссер-оператор документального кино. Он поставил такие игровые фильмы, как "Печорин", "Черный баран", "Фарт", "Крестик-и-нолик" (киноальманах "Два солдатика бумажных"), "Анестезия", "Фильм о тебе".

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