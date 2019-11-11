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Мультимедийный спектакль "Я убил царя" с Евгением Мироновым покажут в Театре наций

В роли императрицы Александры Федоровны на сцену выйдет Ольга Белинская. Роль цесаревича Алексея исполнит 13-летний актер Иван Щенин

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Я убил царя", где с использованием VR-технологий зрителям расскажут о событиях, связанных с расстрелом царской семьи, состоится 25 ноября, в театре Наций. Роль Николая II исполнит народный артист РФ Евгений Миронов, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь театра Максим Андриянов, уточнив, что постановка режиссера Михаила Патласова будет представлена в Новом пространстве театра.

"Спектакль "Я убил царя" - это попытка восстановить события, связанные с расстрелом Николая II и его семьи в Екатеринбурге в июле 1918 года, основываясь только на неопровержимых фактах", - сказал пресс-секретарь. Он отметил, что в роли императрицы Александры Федоровны на сцену выйдет актриса Александринского театра Ольга Белинская. Роль цесаревича Алексея исполнит 13-летний актер Иван Щенин. Всего в спектакле "Я убил царя" задействованы 35 актеров.

По словам собеседника, в основе спектакля использованы тысячи исторических документов, собранных по крупнейшим российским архивам и музеям почти за два года. Материалы для спектакля предоставили Государственный архив РФ, Российский государственный архив фонодокументов, Российский государственный военно-исторический архив, Санкт-Петербургский филиал Архива российской академии наук, Государственный центральный музей современной истории России и Музей истории Екатеринбурга.

Акцент на всех участниках расстрела

Андриянов отметил, что создатели спектакля рассказывают историю расстрела царской семьи не только со стороны жертв той страшной ночи, но и со стороны тех, кто исполнил постановление исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. На биографиях и свидетельствах членов расстрельной команды построена значительная часть виртуального спектакля.

По словам режиссера Михаила Патласова, каждый текст и каждый используемый в спектакле факт подтверждены архивными документами. Благодаря тому, что их сохранилось много, можно сделать акцент не только на царской семье, но и на всех участниках расстрела, проследить их судьбы, отметил он.

"Известно, что семья Николая II увлекалась фотографией, поэтому сохранились тысячи изображений, которые мы решили реконструировать и придумали специальную оптическую схему, благодаря которой старинные снимки можно превратить в видео. С помощью VR-очков зрители попадут внутрь этих фотографий, внутрь истории, где главным действующим лицом станет цесаревич Алексей. Именно его вопросы к убийцам спустя 100 лет после казни станут тем стержнем, на который нанизан весь сюжет будущего спектакля", - отметил Патласов.

Мультимедийная составляющая реализована с использованием очков виртуальной реальности и наушников.

После премьерных показов в Москве, которые продлятся до 8 декабря, спектакль отправится на гастроли в Екатеринбург, где будет представлен в "Ельцин-центре", а затем турне продолжится в Тобольске.

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