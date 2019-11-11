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Директор фонда V-A-C Тереза Мавика стала комиссаром павильона РФ на биеннале в Венеции

На этой должности она сменит Семена Михайловского
Директор фонда V-A-C Тереза Мавика Пресс-служба фонда V-A-C
Описание
Директор фонда V-A-C Тереза Мавика
© Пресс-служба фонда V-A-C

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Директор фонда современного искусства V-A-C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром павильона России на Венецианской биеннале. На этом посту она сменит Семена Михайловского, ректора Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства культуры.

"Назначить комиссаром павильона России на Международной художественной выставке (Esposizione Internazionale d'Arte) и комиссаром павильона России на Международной архитектурной выставке (Moctra Internazionale di Architettura) Терезу Иароччи Мавика", - говорится в приказе Минкультуры РФ. Уточняется, что она назначена комиссаром по 2021 год включительно.

Тереза Иароччи Мавика родилась 15 мая 1960 года в Неаполе. На факультете политических наук Восточного университета в качестве специализации выбрала блок социалистических стран. В 1989 году получила грант на обучение в Российской экономической академии им. Плеханова в Москве. В 2003 году руководила первой российской галереей, представлявшей западное искусство в Москве.

В 2009 году председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон совместно с Терезой Мавикой основали фонд V-A-C. Помимо выставочной, образовательной и издательской деятельности на площадках в Москве, Лондоне и в своем пространстве в Венеции, фонд в течение последних лет выступал партнером Венецианских биеннале современного искусства и архитектуры и европейской биеннале "Манифеста".

Усилении международных позиций российского павильона

Статс-секретарь - заместитель министра Алла Манилова поблагодарила предыдущих комиссаров - Семена Михайловского и исполнительного директора Московского музея современного искусства Василия Церетели за работу и отметила, что Тереза Иароччи Мавика знает и любит русский язык, культуру России и обладает большим объемом личных связей и профессиональных контактов в мире современного искусства.

"Министерством культуры проведен серьезный анализ участия России в Венецианской биеннале за прошедшие годы. Это участие было успешным. Министерство культуры РФ благодарит Семена Михайловского и Василия Церетели, они привлекали знаковых кураторов, выдающихся деятелей искусства к национальному павильону биеннале. Настал новый этап. Мы чрезвычайно заинтересованы в усилении международных позиций российского павильона, более активной интеграции России в общеевропейское пространство современного искусства", - сказала Манилова, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, будет создан художественный совет Венецианской биеннале, обсуждается его состав. Василий Церетели и Семен Михайловский в него войдут в качестве почетных членов, отметила Манилова.

Михайловский был назначен комиссаром павильона России на арт- и архитектурной биеннале в Венеции в феврале 2016 года сроком на пять лет. В 2014 году он выступал куратором павильона России на архитектурной биеннале. В 2020 году в Венеции пройдет архитектурная биеннале. В июне этого года Михайловский сообщил, что павильон России на архитектурной биеннале посвятят музеям.

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор свои работы там представили более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году - Международная выставка архитектуры.

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