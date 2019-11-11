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Комиссар павильона РФ в Венеции считает, что решение о его наполнении нужно принять сообща

Тереза Иароччи Мавика добавила, что быть комиссаром павильона России на Венецианской биеннале большая честь, и пообещала приложить все силы для оправдания такого доверия

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Решение о наполнении павильона РФ на биеннале в Венеции должно приниматься коллегиально, с привлечением экспертов, считает новый комиссар павильона, директор фонда современного искусства V-A-C Тереза Иароччи Мавика.

В понедельник пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что министр культуры РФ Владимир Мединский подписал приказ о назначении нового комиссара павильона России на биеннале в Венеции. Эту должность занимал Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром по 2021 год включительно.

"Венецианская биеннале по-прежнему является самым полным отражением глобальной художественной сцены, передовых идей, имен, смыслов, тенденций и процессов. Наполнение национального павильона не может быть продиктовано волей одного человека. Убеждена, что такое решение следует принимать коллегиально, с привлечением экспертов, специалистов, формирующих современную повестку", - сказала Мавика ТАСС.

Она добавила, что быть комиссаром павильона России на Венецианской биеннале, разумеется, большая честь, и пообещала приложить все силы для оправдания такого доверия. "Меня не пугает ни работа, ни ответственность. Более 20 лет я занимаюсь российским искусством, развивая его диалог с мировым художественным контекстом. Помимо престижа, национальное присутствие на биеннале имеет огромное практическое значение - это лучшая возможность заявить о себе, показать страну, рассказать о ней в современном ключе", - сказала Мавика.

По данным фонда V-A-C, стратегическое управление павильоном возложено на консалтинговое объединение Smart Art, которое на протяжении 10 лет будет работать над обеспечением финансовой независимости и устойчивого развития российского павильона на Венецианской биеннале: заниматься профессиональным сопровождением проектов в ходе их подготовки и проведения, а также поддерживать инфраструктуру самого здания, которое нуждается в особом и бережном отношении.

"Необыкновенно рада тому, что у павильона России появились новые хозяева, ориентированные на перспективу. Smart Art стратегически заинтересован в его развитии и полном соответствии международным нормам и итальянскому законодательству, что несомненно только положительно скажется на качестве национальных проектов", - сказала Мавика.

Художественный совет

Ранее статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, чьи слова привели в пресс-службе Минкультуры, сообщила, что будет создан художественный совет, в состав которого войдут бывшие комиссары павильона - исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели и Семен Михайловский.

"Эта группа позволит представить российское искусство на Западе по правилам Запада и сообразно теме основного проекта Венецианской биеннале. К российскому павильону в Венеции следует относиться комплексно. Думать не только об эффектной и эффективной репрезентации отечественного современного искусства, но и о самом здании, находящемся в аварийном состоянии", - считает Мавика.

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Венецианская биеннале была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор свои работы там представили более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году - Международная выставка архитектуры.

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