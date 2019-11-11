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Эмир Кустурица и "Ленинград" дадут бесплатные концерты в Сочи в новогодние праздники

Концерты пройдут в игорной зоне "Красная Поляна"

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Бесплатные концерты Эмира Кустурицы, Владимира Кузьмина, Лолиты, групп "Ленинград", "Градусы" и "2Маши" пройдут в игорной зоне "Красная Поляна" в дни новогодних праздников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе игорной зоны.

"С 1 по 11 января в заведениях игорной зоны состоится серия бесплатных концертов звезд эстрады. <…> В рамках новогодней программы в игорной зоне "Красная Поляна" выступят Владимир Кузьмин, Лолита, Эмир Кустурица и группы "Градусы" и "2Маши", а главным событием станет концерт группировки "Ленинград", - говорится в сообщении.

Во время новогодних каникул 2020 года в игорной зоне разыграют денежные призы на общую сумму 20 млн рублей, добавили в пресс-службе.

Игорная зона "Красная Поляна", созданная в августе 2016 года распоряжением правительства РФ, является единственной в Краснодарском крае. Состоит из трех заведений: "Казино Сочи", зал игровых автоматов "Бонус Slots" и казино "Бумеранг". За три года игорную зону посетили более 1,5 млн человек из 149 стран.

Теги
РоссияКустурица, ЭмирКраснодарский край
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