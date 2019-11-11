Швыдкой заявил, что Детский музыкальный театр юного актера раскрывает таланты детей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Юных артистов Детского музыкального театра юного актера не учат быть актерами, а помогают раскрыть свой талант. Такое мнение в понедельник на 30-летнем юбилее театра выразил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Вы [труппа театра] эти годы прожили не зря, занимались творчеством, великим искусством, потому что, когда ты понимаешь, что детей не учат играть, но им помогают развить свой талант, то это истинное счастье", - сказал Швыдкой на Новой сцене Большого театра, где отмечался юбилей, добавив, что театр широко востребован за рубежом.

Художественный руководитель театра Александр Федоров отметил, что история возглавляемого им театра претерпевала разного рода события. "Мы жили сегодняшним днем, но мы верили, что то, что мы делаем, это хорошо, правильно, интересно и нужно. За эти 30 лет было разное: были проблемы, было безденежье, были лихие 90-е, но все равно эти проблемы проходили мимо, потому что все же мы верили в театр, в наших талантливых, добрых, целеустремленных детей - самое великое чудо на этом свете", - сказал он.

Театр также поздравили с юбилеем уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

На юбилейном шоу артисты и выпускники театра представили отрывки из спектакля "В детской", мюзиклов "Приключения Оливера Твиста", "Приключения Тома Сойера", "Пеппи Длинный чулок", "Московская история 1205", музыкальных спектаклей "Фантазии на тему Дунаевского", "Вождь краснокожих", оперы "Баранкин, будь человеком!", музыкальной фантазии "Сон о дожде".

Детский музыкальный театр юного актера был основан в 1989 году. Это единственный в России профессиональный музыкальный детский театр. Сейчас в театре в четырех группах занимаются около 100 детей в возрасте от восьми до 16 лет.