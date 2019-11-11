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Петербургский фестиваль "Национальная коллекция" впервые проведет конкурс композиторов

По словам председателя жюри Александра Чайковского, конкурс может дать толчок современной музыке и привести к открытиям в области звука

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Международный конкурс-фестиваль "Национальная коллекция", где соберутся исполнители, играющие на национальных инструментах, открывается во вторник в Петербурге. На этот раз он пройдет в расширенном формате - помимо состязаний ансамблей и оркестров, состоится конкурс композиторов.

"У нас появилось поколение великолепных исполнителей на народных инструментах, которым хочется играть не только классику и вариации на народные темы. Им хочется играть то, чего раньше не было. И для них нужно писать. Этот конкурс может дать толчок современной музыке и развитию целого нового направления, которое может привести к открытиям в области звука, к изменению классического состава оркестра" - сказал журналистам председатель жюри нового смотра народный артист России, профессор Московской консерватории Александр Чайковский. Финал конкурса пройдет в Малом зале филармонии в программе "Слушай фреш!".

Жюри еще одного конкурса - ансамблей - возглавит заведующий кафедрой струнных народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных балалаечник Андрей Горбачев. По его словам, "оценивать игру конкурсантов будут не только музыканты-профессионалы, но и менеджеры. Это прекрасный шанс заявить о себе и представить свое творчество всей стране". На сайте организаторов заявлены пять главных целей для участников состязаний: "выступить (в лучших залах города) - получить (лавры победителей) - перенять (опыт старших на мастер-классах) - наладить (контакты с ведущими менеджерами) - насладиться (визитом в один из лучших городов мира)".

Фестиваль "Национальная коллекция" завершится 14 ноября в Малом зале филармонии гала-концертом "Музыка ручной работы", который пройдет в виде этно-фьюжн марафона. В концерте примут участие арфист Александр Болдачев, заслуженный артист России, соло-контрабасист-балалаечник Михаил Дзюдзе, солист Санкт-Петербургской филармонии, контрабасист-виртуоз Артем Чирков, саксофонистка Вероника Кожухарова, домристка Екатерина Мочалова, а также молодежный оркестр национальных инструментов "Терема" под руководством Андрея Долгова.

Фестиваль "Национальная коллекция, родившийся в прошлом году, не только выводит на новый уровень игру на национальных инструментах, но и дает путевку в жизнь молодым талантливым музыкантам. Так, для победителей прошлого года организовано 34 концерта, и они оказались в центре внимания ведущих российских продюсеров.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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