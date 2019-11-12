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Назначены новые директора музея МХАТ и Всероссийского историко-этнографического музея

Должности заняли Софья Грачева и Ирина Жукова

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры назначило новых директоров музея Московского художественного академического театра (МХАТ) в Москве и Всероссийского историко-этнографического музея (ВИЭМ) в Торжке. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов.

"Министром культуры подписаны приказы о назначении новых директоров двух музеев с 12 ноября. Ирина Владимировна Жукова назначена директором Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке. Напомню, что это назначение произошло по итогам конкурса, который проводился Министерством культуры РФ - было 10 соискателей, во второй тур прошло трое. Действующий директор музея Людмила Максименко не прошла во второй тур, вчера она уволена", - сказал Кононов.

По его словам, новый директор представила "очень крепкую" концепцию развития музея, которая единогласно победила в конкурсе. "Речь о том, что федеральный музей в малом городе может и должен быть драйвером развития территории", - сказал собеседник агентства.

"В музее МХАТ директор назначен не по итогам конкурса, хотя конкурс проводился, но тогда однозначного победителя не было выявлено. Принято решение о назначении Софьи Михайловны Грачевой, бывшего директора музейно-выставочного центра "РОСИЗО". При этом предыдущий директор Бубнова Марфа Николаевна остается в музее и таким образом обеспечивает преемственность руководства. Это крупнейший специалист по Станиславскому. В ближайшее время будет определена должность, на которой она останется", - сообщил директор департамента музеев.

Он уточнил, что и Жукова, и Грачева назначены сроком на один год. "Через год в Министерстве будут заслушаны оба директора - что сделано, что предстоит сделать. На основании защиты будут приняты решения. Это общепринятая практика", - добавил Кононов.

О музеях

Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра. Он является историко-архивным и культурно-просветительским учреждением федерального значения. В фондах музея - уникальное собрание документов, костюмов и макетов, театральной живописи, графики, скульптуры и театральных реликвий. В составе музея - постоянная экспозиция, мемориальный кабинет В.И. Немировича-Данченко, гримерка К.С. Станиславского, так называемое "Ефремовское фойе" и гримерка Олега Ефремова.

ВИЭМ - федеральный музей с универсальной гуманитарной тематикой. Он был создан по инициативе академика Дмитрия Лихачева в 1988 году в Торжке. Музей расположен в историческом центре города в нескольких зданиях - памятниках архитектуры XVIII-XIX веков.

Музейное собрание насчитывает более 80 тыс. единиц хранения. В центре коллекции - собрание древнерусских берестяных грамот (XII век), в том числе грамота с отрывком из "Слова о премудрости" Кирилла Туровского.

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