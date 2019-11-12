Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более тысячи детей выступят на фестивале Спивакова "Москва встречает друзей"

На фестивале также будут представлены работы более 230 юных художников

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более тысячи детей из 36 стран примут участие в Международном фестивале "Москва встречает друзей", который пройдет с 25 ноября по 3 декабря под руководством народного артиста СССР, скрипача и дирижера Владимира Спивакова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Благотворительного фонда Владимира Спивакова.

"Более тысячи талантливых детей из 50 регионов России и 36 стран мира примут участие в концертах, которые будут проходить каждый день на разных сценах - в Светлановском и Камерном залах Московского международного Дома музыки, Государственном музее А. С. Пушкина, Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. Шилова, школе акварели Сергея Андрияки, Музее-заповеднике Коломенское, в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и на многих других площадках", - сообщили организаторы.

В фонде отметили, что на нынешний фестиваль было подано рекордное количество заявок. На фестивале будут представлены художественные работы более 230 юных художников.

В концерте открытия в Светлановском зале Дома музыки примет участие Национальный филармонический оркестр России под управлением Спивакова. В это вечер дирижер вручит приз "Милосердие" Юджину Чаплину, сыну актера Чарли Чаплина.

Фестиваль "Москва встречает друзей" проводится ежегодно с 2004 года на концертных площадках Москвы и Подмосковья при участии правительства Москвы, Администрации президента РФ, Министерства иностранных дел, ООН, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его участниками становятся солисты-инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, оркестры и дирижеры из разных регионов России и стран мира.

Реклама на ТАСС
ГИТИС создаст совместную программу с британским колледжем Роуз Бруфорд
Стороны также обсуждали вопрос обмена студентами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС