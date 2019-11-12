Более тысячи детей выступят на фестивале Спивакова "Москва встречает друзей"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более тысячи детей из 36 стран примут участие в Международном фестивале "Москва встречает друзей", который пройдет с 25 ноября по 3 декабря под руководством народного артиста СССР, скрипача и дирижера Владимира Спивакова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Благотворительного фонда Владимира Спивакова.

"Более тысячи талантливых детей из 50 регионов России и 36 стран мира примут участие в концертах, которые будут проходить каждый день на разных сценах - в Светлановском и Камерном залах Московского международного Дома музыки, Государственном музее А. С. Пушкина, Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. Шилова, школе акварели Сергея Андрияки, Музее-заповеднике Коломенское, в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и на многих других площадках", - сообщили организаторы.

В фонде отметили, что на нынешний фестиваль было подано рекордное количество заявок. На фестивале будут представлены художественные работы более 230 юных художников.

В концерте открытия в Светлановском зале Дома музыки примет участие Национальный филармонический оркестр России под управлением Спивакова. В это вечер дирижер вручит приз "Милосердие" Юджину Чаплину, сыну актера Чарли Чаплина.

Фестиваль "Москва встречает друзей" проводится ежегодно с 2004 года на концертных площадках Москвы и Подмосковья при участии правительства Москвы, Администрации президента РФ, Министерства иностранных дел, ООН, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его участниками становятся солисты-инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, оркестры и дирижеры из разных регионов России и стран мира.