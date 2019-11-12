Памятник композитору и дирижеру Ипполитову-Иванову открыли в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Памятник композитору, дирижеру, выдающемуся педагогу Михаилу Ипполитову-Иванову открыли во вторник в Москве у здания Государственного музыкального-педагогического института (ГМПИ) его имени.

"Сегодня счастливый день и в нашей судьбе, и в судьбе нашей культуры - мы отдаем дань нашему великому соотечественнику, который закладывал основы нашей музыкальной культуры, нашей системы музыкального образования, которая стала лучшей в мире, и делал это в самые лихие годы - Первой мировой войны, Октябрьской революции", - сказал ректор ГМПИ им. Ипполитова-Иванова Валерий Ворона на церемонии.

Замминистра культуры РФ Николай Овсиенко огласил приветствие главы Минкультуры Владимира Мединского, по словам которого, открытие памятника имеет большое значение "для осмысления вклада Михаила Ипполитова-Иванова в копилку отечественной культуры".

Памятник преподнес в дар скульптор Айдын Зейналов, который изобразил маэстро в зрелые годы сидящим на лавочке. "Я был вдохновлен его произведениями, слушал его музыку в мастерской, с удовольствием работал над его образом", - отметил Зейналов.

Два юбилея

Церемония приурочена к 160-летию со дня рождения маэстро, а также 100-летию ГМПИ им. Ипполитова-Иванова. Вуз подарил стране такие таланты, как Людмила Зыкина, Максим Венгеров, Михаил Воскресенский, Алла Пугачева, Надежда Кадышева, Людмила Рюмина, Екатерина Шаврина, Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев, Александр Малинин, Левон Оганезов, Петр Фоменко и многие другие.

"Великий поклон людям, которые создали этот институт, выпустивший в мир столько звезд, - подчеркнул композитор Максим Дунаевский. - Первый камень, заложенный Михаилом Михайловичем Ипполитовым-Ивановым, был заложен и во все музыкальное образование Советского Союза".

В рамках юбилейных торжеств запланирован благотворительный концерт с участием Максима Венгерова, Юрия Башмета, Бориса Березовского, Юрия Симонова 3 декабря в Большом зале Московской консерватории, постановка оперы Ипполитова-Иванова "Ася" на сцене московского театра "Геликон-опера", выступления известных исполнителей и музыкальных коллективов, звезд народного пения и музыкальной эстрады - выпускников "Ипполитовки", а также издание юбилейного альбома, посвященного истории института.

Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов (1859-1935) - автор "Юбилейного марша" для симфонического оркестра, опер "Руфь", "Ася" и других сочинений. Ученик Николая Римского-Корсакова, сам вошел в историю как один из основоположников отечественной системы музыкального образования. Первый выборный ректор Московской консерватории. Как дирижер работал с Мамонтовской оперой и Большим театром. Как композитор оставил большое наследие.