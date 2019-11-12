Творческая лаборатория откроет мастерские в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноября. /ТАСС/. Лаборатория "Портал" в Северной Осетии создаст творческие мастерские на своей территории благодаря президентскому гранту на 5,7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил ее представитель Давид Цагараев.

"Главной целью деятельности "Портала" является развитие здоровой городской среды. У нас уже действуют ремесленные мастерские, образовательные и творческие площадки. Благодаря гранту планируется открыть новые площадки на территории. В частности, коворкинг-мастерскую и ряд других творческих мастерских", - сказал Цагараев.

Кроме того, будет обустроена площадка для проведения ярмарки местных ремесленников Hikond (с осетинского языка - самодел), лекторий и коворкинг для проведения научно-познавательных лекций, учебных занятий, встреч с путешественниками, кинопоказов, выставок, мастер-классов и концертов.

В лаборатории также планируется завершить ремонт, привести помещения в надлежащий вид. Работы завершатся до конца 2020 года.

По словам организаторов, целью проекта является развитие первого национального арт-пространства "Портал" как образовательно-культурного выставочного центра. Авторы проекта уже сейчас создают арт-объекты во Владикавказе: настенные рисунки, современные скульптуры, проводят художественные выставки, музыкальные концерты, инсталляции.