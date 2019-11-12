Коллекцию картин из собрания Исаака Бродского показали в Академии художеств в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Картины русских художников из коллекции живописца и преподавателя Исаака Бродского (1884-1939) показали на выставке к 135-летию со дня его рождения, открывшейся в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге.

Выставка, в которую вошли работы Ильи Репина, Исаака Левитана, Бориса Григорьева, Филиппа Малявина и других живописцев, подготовлена к открытию Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Повод для выставки - юбилейные даты: 135 лет со дня рождения Исаака Бродского и 70 лет с момента создания музея в его квартире, а так как он был директором Всероссийской Академии художеств и педагогом, который возобновил академическое образование, выставку решили сделать именно в Академии художеств. Здесь можно увидеть именно шедевры, которые характеризуют Бродского как знатока, коллекционера. Мы хотели отразить всех художников, работы которых он собирал. Здесь 80 работ, почти половина нашей коллекции", - рассказала во вторник ТАСС заведующая музеем-квартирой Исаака Бродского Оксана Волкова.

Исаак Бродский - ученик Ильи Репина, один из главных представителей реалистического направления в советской живописи 1930-х годов, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он преподавал во Всероссийской Академии художеств и возглавил ее в 1934 году. Еще будучи студентом академии художеств, начал собирать произведения искусства после того, как Репин подарил ему три своих наброска. Основную часть коллекции Бродский собрал в советские годы, много внимания уделял авангарду.

Около 500 произведений из своей коллекции Бродский передал в дар музеям Советского Союза. После смерти художника его коллекция поступила в ведение Академии художеств. В 1949 году в Ленинграде создан музей в квартире Исаака Бродского, где показана его коллекция и сохранена обстановка, где он жил и творил.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проведет секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.