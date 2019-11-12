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Картину Шагала выставят на аукционе в Москве со стартовой ценой 1 рубль

Итоговая стоимость произведения может составить 10-15 млн рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Картина Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" будет выставлена на аукцион "Литфонда", который состоится 16 ноября. Стартовая цена лота - 1 рубль, итоговая стоимость может составить 10-15 млн рублей, сообщил ТАСС во вторник глава "Литфонда" Сергей Бурмистров.

На торгах будет представлена работа "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак", созданная Марком Шагалом в 1926 году. Глава "Литфонда" Сергей Бурмистров сказал ТАСС, что картина будет выставлена со стартовой ценой в 1 рубль. "У нас на живопись, графику и декоративно-прикладное искусство уже 2,5 года все старты - 1 рубль. Конечно, аукцион непредсказуемое действо. Насколько я знаю, Шагала такого уровня ни разу не было. Я предполагаю, что это может быть 10-15 млн рублей", - сказал Бурмистров.

Подлинность работы подтверждена сертификатом Комитета Марка Шагала (Jean-Louis PRAT). Как пишет в своей книге "Марк Шагал" Джонатан Уилсон, картина была создана в период работы над иллюстрациями к басням Лафонтена. Тогда же художник несколько месяцев прожил в Оверни возле озера Шамбон. Из окна его комнаты видна была живописная церковь, которая неоднократно встречается на картинах художника того времени. Первым владельцем "Колокольни собора в Шамбон-сюр-Лак" стал известный впоследствии художник, голливудский сценарист и режиссер, коллекционер живописи Жан Негулеско.

Предстоящий аукцион "Литфонда" будет отмечен ещё несколькими топ-лотами. "Очень интересная вещь - письменный прибор, сделанный по модели знаменитого скульптора Евгения Лансере. Он интересен комплектностью - в таком комплекте его даже нет в музеях, отдельные фигуры встречаются, но в такой полноте, да еще и в ранней отливке - нет. Это большая редкость и музейная вещь", - рассказала руководитель отдела живописи и графики "Литфонда" Екатерина Чеснова.

По ее словам, интересно и то, что внутри чернильницы была найдена расписка на имя действительного статского советника Ивана Антоновича Аренса. "Мы предполагаем, что это первый владелец", - добавила собеседница агентства. Среди других интересных лотов - эскиз декораций к пьесе Ильи Сургучева "Осенние скрипки" авторства Бориса Кустодиева. Премьера постановки, режиссером которой выступил Владимир Немирович-Данченко, состоялась весной 1915 года в Московском Художественном театре.

Также на торгах будет представлено еще два театральных эскиза - авангардное прочтение сценических костюмов Анатолием Петрицким, один из которых создан к спектаклю "Принцесса Турандот" Харьковского художественного театра в 1928 году. Всего Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги более 150 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

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