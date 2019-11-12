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Оперные балы в Дрездене и Петербурге в 2020 году посвятят 75-летию Победы

Мероприятия пройдут 7 февраля и 5 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Дрезденский оперный бал, считающийся одним из главных светских музыкальных мероприятий Европы, в 2020 году посвятят 75-летию Победы и 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Общая тематика объединит оперные балы, которые состоятся в Дрездене и Санкт-Петербурге в феврале и сентябре соответственно, сообщил во вторник журналистам художественный руководитель бала, профессор Ханс-Йоахим Фрай.

"Сейчас мы находимся в преддверии 2020 года. Вы знаете, что этот год будет очень важным: 75 лет с момента окончания Второй мировой войны, 75-летие Победы, 75 лет Памяти. В 2020 году пройдут два Дрезденских оперных бала: 7 февраля - в Дрездене и 5 сентября - в Санкт-Петербурге. В обоих мероприятиях мы действительно хотим вспомнить эта важную дату и отметить ее", - сказал он.

Фрай отметил, что в следующем году оперный бал в Дрезденской государственной опере ("Земперопер") пройдет в 15-й раз. Среди тех, кто будет выступать для публики в Германии, - артисты из Франции, хор радио "Орфей" из Москвы, скрипач, постоянный солист Санкт-Петербургского дома музыки Павел Милюков, тенор Юсиф Эйвазов, молодая оперная певица Рузан Манташян. За дирижерским пультом будет эстонец Кристиан Ярви, дирижер-основатель Балтийского молодежного симфонического оркестра. "Мы приглашаем российскую публику, приезжайте к нам в Дрезден", - добавил он.

Бал 2020 года в Петербурге, как и в нынешнем году, пройдет на площадках Михайловского театра, Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича и площади Искусств. "5 сентября в Санкт-Петербурге мы проведем настоящий российско-германский оперный бал, посвященный этой памятной дате [75-летию Победы]", - отметил Фрай.

Он рассказал, что часть программы также предполагается посвятить отмеченному несколько дней назад юбилею Александры Пахмутовой. По его словам, организаторы предложили принять участие в бале следующего года в качестве дебютантов учащимся Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, а также воспитанницам недавно открывшегося в городе филиала пансиона воспитанниц Минобороны РФ.

О балах

Дрезденский оперный бал впервые состоялся в 1925 году и проводился до начала Второй мировой войны. В 2006 году, в честь 800-летия с момента основания Дрездена, бал был возрожден и с тех пор проводится ежегодно. Почетными гостями события в разные годы были королева Швеции Сильвия, актриса Катрин Денев и ее коллеги по цеху Тиль Швайгер, Жерар Депардье и Кристофер Ли. На балу в 2009 году Россию представлял Владимир Путин.

Первый Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге состоялся 31 августа этого года. Участниками гала-вечера в Михайловском театре стали итальянский дирижер Массимо Дзанетти, звезда немецкой оперы Надя Михаэль, американский тенор Стивен Гулд, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, а также народные артисты России Игорь Бутман и Сергей Ролдугин. Вторая - танцевальная - часть вечера прошла в Санкт-Петербургской филармонии. Прямую трансляцию бала на большом видеоэкране для жителей и гостей города вели на площади Искусств, там же, на площадке под открытым небом, для них выступили Бутман, Эмин Агаларов, популярная немецкая группа Dschinghis Khan и другие артисты.

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РоссияСанкт-Петербург
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