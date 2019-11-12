Российско-итальянский кинофестиваль RIFF-2019 открывается в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. VI Российско-итальянский кинофестиваль RIFF (Russia-Italia Film Festival) откроется во вторник вечером в столичном кинотеатре "Октябрь" фильмом Массимилиано Бруно "Однажды в Риме". Об этом сообщил организатор фестиваля Александр Букреев на пресс-конференции в ТАСС.

"Люди, которые ходят к нам на фестиваль и любят итальянское кино, с большим интересом этот фильм посмотрят, потому что в нем собрались все известные им актеры итальянского кинематографа <...> Закрывать фестиваль мы будем фильмом Марко Беллоккьо "Предатель" - криминальная драма, рассказывающая историю итальянского мафиози", - сказал он.

В дни смотра в этом году будет показана программа из более чем 25 итальянских фильмов. Пройдут показы картин Джанкарло Фонтана и Джузеппе Стази "Спрячь бабушку в холодильнике", Арнальдо Делеайе "Сожгите Неаполь", Йонаса Карпиньяно "Чамбра", продюсером которого выступил Мартин Скорсезе. Особым событием станет показ итальянской версии с русскими субтитрами картины Андрея Кончаловского "Грех", посвященной жизни и творчеству Микеланджело Буонарроти.

Оценивать киноленты вместе со зрителями будет профессиональное жюри в составе режиссеров, сценаристов, актеров, киноведов. Специальный приз для победителей RIFF разработал итальянский художник, скульптор, мозаичист Марко Бравура. Награда представляет собой мозаичное плотно с изображением красной ковровой дорожки на золотом фоне. Фирменный приз RIFF получил соответствующее название - "Красная дорожка".

Российско-итальянский кинофестиваль организован с целью укрепления культурных связей между двумя странами и продвижения современного итальянского кинематографа в России. Шестой по счету фестиваль продлится в Москве до 24 ноября. Показы RIFF будут сопровождаться дискуссиями с режиссерами, актерами, директорами кинофестивалей; лекциями и мастер-классами, посвященными итальянскому кино, культуре и языку.

RIFF также пройдет с 27 ноября по 8 декабря в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону (17-24 ноября), в Новосибирске (19-30 ноября), в Уфе, Перми и Сочи (5-15 декабря), а в следующем году программа смотра будет показана в более чем в 20 городах России. Мероприятие проходит при поддержке посольства Италии в России, Итальянского института культуры, киностудии Cinecitta' Luce, FilmItalia.