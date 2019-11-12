Юбилейный музыкальный фестиваль имени композитора Свиридова открылся в Курске

КУРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль имени Георгия Свиридова, автора известной оркестровой сюиты "Время, вперед!" в двадцатый раз стартовал на родине известного композитора в Курске с выступления симфонического оркестра Курской государственной филармонии, передает корреспондент ТАСС.

XX музыкальный фестиваль имени пианиста и композитора Георгия Свиридова, который пройдет с 12 ноября по 16 декабря при поддержке Минкультуры РФ в Курской области, открылся во вторник выступлением симфонического оркестра Курской государственной филармонии и солистов оперной труппы Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Государственного академического Мариинского театра.

"Мы только после его ухода до конца осознали, какое наследие оставил знаменитый и великий композитор. Очень хорошо, что живет и развивается этот музыкальный фестиваль, в этом году он уже в 20-й раз проходит в Курске и мы все больше понимаем глубину его талантов, глубину произведений Свиридова. Наша молодежь ближе знакомится с его творчеством и мы сами знакомимся с теми, кто сегодня является представителями искусства в нашей стране", - отметил во время фестиваля губернатор Курской области Роман Старовойт.

В фестивальные дни на различных площадках в Курской области пройдут концерты, посвященные творчеству Свиридова, международная студенческая научно-практическая конференция. Одним из самых крупных мероприятий станет детская хоровая ассамблея, посвященная творчеству известных музыкантов. Участниками ассамблеи станут около 600 представителей хоровых коллективов из Новосибирска, Брянска, Белгорода, Тольятти, Ярославской и Курской областей, Краснодарского края.

Георгий Свиридов родился в 1915 году в городе Фатеж Курской губернии. С 1936 по 1941 год учился в Ленинградской консерватории в классе композиции Петра Рязанова и Дмитрия Шостаковича, с 1937 года - член Союза композиторов СССР. Свиридов писал музыку на стихи Александра Блока, Федора Тютчева, Сергея Есенина, Александра Пушкина, Роберта Рождественского, Бориса Пастернака. Долгие годы в качестве музыкальной заставки программы "Время" звучала его оркестровая сюита "Время, вперед!".