Экспозиция ульяновского музея победила на Всероссийском конкурсе выставочных проектов

УЛЬЯНОВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Новоспасский краеведческий музей в Ульяновской области занял первое место на Всероссийском конкурсе выставочных проектов, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Новоспасский краеведческий музей создал лучшую в России экспозицию "Салют! Победа". Выставка уже открылась и будет работать до 9 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Как рассказала ТАСС методист по работе с негосударственными музеями Ульяновского областного краеведческого музея Алла Молева, экспозиция представляет собой материалы о жителях Новоспасского района, сражавшихся на фронте во время Великой Отечественной войны. В нее вошли документы, фотографии и личные вещи. "В коллекции очень много фронтовых писем, фотографий. В экспозиции есть гимнастерка, ложки, чашки, фляжки, есть плащ и планшет, зажигалка, фляжка уроженца района, Героя Советского Союза Виктора Баранова", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в годы войны из Новоспасского района ушли на фронт 6,5 тыс. человек. Не вернулись с фронта 3232 человека. При этом восемь жителей района удостоены звания Герой Советского Союза.

По словам директора Ульяновского областного краеведческого музея Юлии Володиной, победа в конкурсе дает музею возможность участвовать в международном проекте "Территория Победы". Он направлен на создание единого информационного пространства по военной истории ХX века.

Награждение победителей состоится в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября. Конкурс выставочных проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был проведен Российским военно-историческим обществом при участии Центрального музея Великой Отечественной войны.