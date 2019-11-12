Путин наградил композитора Крутого Орденом Александра Невского

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Игоря Крутого Орденом Александра Невского за заслуги в развитии отечественной культуры. Указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

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"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Александра Невского Крутого Игоря Яковлевича - композитора, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческий союз)", - говорится в документе.

Игорь Крутой является автором более 300 песен. Среди их исполнителей: Алла Пугачева ("Любовь, похожая на сон", "Речной трамвайчик"), Ирина Аллегрова ("Я тучи разведу руками"), Валерий Леонтьев ("Настройщик"), Лайма Вайкуле ("Акапулько"), Филипп Киркоров ("Мы так нелепо разошлись"), Кристина Орбакайте ("Это только сон", "Каждый день с тобой"), Николай Басков ("Шарманка"), Ани Лорак ("Снится сон") и др.

Крутой был основателем и председателем жюри международных конкурсов эстрадных исполнителей "Новая волна" (в 2002-2014 годы проводился в латвийской Юрмале, с 2015 года - в Сочи) и "Детская Новая волна" (в 2008 и 2009 годы проводился в Москве, с 2010 году - в международном детском центре "Артек" в Крыму).

Композитор награжден орденами Дружбы (2004), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней (2014, 2009).