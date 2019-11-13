Турция покажет пять известных фильмов в ходе культурного форума в Петербурге

АНКАРА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция подготовила к показу пять известных фильмов, просмотр которых состоится на полях Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября. Об этом сообщила во вторник в интервью ТАСС заместитель министра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз.

"В рамках форума в кинотеатре "Родина" будут показаны пять турецких фильмов с русскими субтитрами. 14 ноября будет продемонстрирована картина "Дикая груша" (2018), которая была показана на Каннском кинофестивале. На следующий день зрители смогут посмотреть "Чемпион" (2018) и "Да ладно, сынок" (2018). Исполнитель главной роли в фильме "Да ладно, сынок" Экин Коч (актер знаменитого турецкого сериала "Великолепный век" - прим. ТАСС) лично примет участие в приеме и показе фильма. 16 ноября состоится показ "Преданность" (2019) и "В кругу семьи" (2017). Уверена, что российские кинолюбители получат наслаждение от просмотра фильмов в течение этих трех дней", - сказала она.

Как сообщила Явуз, в ходе общения с российскими коллегами они часто обсуждают, в том числе, турецкие сериалы и фильмы. "Я знаю, что в России проявляют интерес к нашим сериалам. Мы с нашими российскими друзьями и коллегами обсуждает турецкие сериалы, которые смотрят в России. Наше министерство оказывает активную финансовую поддержку развитию кинематографа в нашей стране. Турция в этом году приняла участие в качестве почетного гостя на Московском международном кинофестивале", - отметила замминистра.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проведет секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

С этого года на культурном форуме введен статус "Специальная программа", который дает возможность наиболее широко и ярко представить страны или организации через дискуссионные мероприятия и культурную программу. В этом году такой статус получили Турция и Форум славянских культур.