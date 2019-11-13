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В Турции сообщили о подготовке насыщенной программы для культурного форума в Петербурге

Заместитель министра культуры и туризма республики Озгюль Озкан Явуз рассказал, что будут организованы два концерта с участием турецких и российских артистов/, а также панельная дискуссия на тему "Стамбул в турецкой и российской литературе"

АНКАРА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция подготовила насыщенную программу для посетителей Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 14 по 16 ноября. Об этом сообщила во вторник в интервью ТАСС заместитель министра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз.

"Участников и посетителей форума ожидает очень насыщенная программа в ходе трех дней [работы форума]. В первую очередь я бы хотела рассказать о том, что мы планируем устроить два особенных концерта с участием выдающихся артистов из нашей страны и из России. Первый концерт "Симфония и инструментальные произведения" состоится 14 ноября в Дворце князей Белосельских-Белозерских, а второй, "Музыкальное путешествие Турции с запада на восток", пройдет 16 ноября в том же месте", - подчеркнула она.

В первый день работы ПМКФ в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) будет организована панельная дискуссия на тему "Стамбул в турецкой и российской литературе". "В обсуждении примут участие два знаменитых академика: доктор наук Искендер Пала и доктор наук Хюсейин Кандемир, а также член Союза писателей России Илья Бояшов. Как вы знаете, Стамбул - это не только тот город, который объединил два материка, он также на протяжении долгого периода предоставлял жизнь различным цивилизациям и культурам. Стамбул является городом мира, в связи с этим мне кажется, что будет очень интересно послушать о размышлениях, эмоциях и мыслях русских писателей и художников о Стамбуле", - добавила Явуз.

Также 14 ноября Анкара планирует провести конференцию, посвященную храмовому комплексу Гёбекли-тепе. "Она пройдет в Санкт-Петербургском государственном университете, а ее участниками станут археолог, доктор наук Неджми Карул, директор музея в [провинции] Шанлыурфа Джеляль Улудаг, а также российский историк, доктор исторических наук Юрий Кривошеев. После этого пройдут две выставки: "Фотовыставка объекты Турции в списке всемирного наследия ЮНЕСКО" и "Выставка переводческих работ из турецкой и российской литературы", - отметила замминистра. Кроме того, конференция о Гёбекли-тепе также пройдет 15 ноября в музее Эрмитаж.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проведет секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

С этого года на культурном форуме введен статус "Специальная программа", который дает возможность наиболее широко и ярко представить страны или организации через дискуссионные мероприятия и культурную программу. В этом году такой статус получили Турция и Форум славянских культур.

Теги
ТурцияРоссияСанкт-Петербург
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