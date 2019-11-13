Фанни Ардан привезет в Москву новый фильм со своим участием

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Французская актриса Фанни Ардан 19 ноября представит в Москве новый фильм "Прекрасная эпоха", в котором она сыграла одну из главных ролей. Об этом ТАСС сообщили в среду прокатчики ленты.

В российский прокат картина выйдет 28 ноября. "Фанни Ардан пробудет в России три дня, - отметил собеседник агентства. - 19 ноября пройдет премьера фильма в Инженерном корпусе Третьяковской галереи". Актриса также посетит саму галерею, "поскольку она любит русскую культуру".

Главные роли в фильме "Прекрасная эпоха" также исполнили Даниэль Отой, Гийом Кане, Дория Тильде и Микаэль Коэн. Мировая премьера картины прошла в этом году на Каннском кинофестивале.

Согласно сюжету, главный герой ленты - талантливый художник, которому представляется необычный шанс: он может отправиться в любое время в прошлом и на заказ восстановить детали любой эпохи. Герой использует эту возможность, чтобы снова пережить день, когда много лет назад он встретил любовь всей своей жизни.

Фанни Ардан, знакомая зрителям по фильмам "8 женщин", "Соседка", "Каллас навсегда", "За облаками", "Натали" и "Распутин", работала со многими талантливыми режиссерами, среди которых Франсуа Трюффо, Микеланджело Антониони и Франсуа Озон. Она неоднократно бывала в России, в частности, приезжала в качестве почетной гостьи Московского международного кинофестиваля. Также актриса привозила свои спектакли и режиссерские работы.