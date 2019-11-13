СМИ: принца Эрика в ремейке "Русалочки" сыграет Джона Хауэр-Кинг

Принца Эрика в игровом ремейке мультфильма "Русалочка" сыграет Джона Хауэр-Кинг, сообщает Variety.

По информации издания, Хауэр-Кинг прошел две кинопробы, последняя состоялась 9 ноября в Лондоне при участии режиссера фильма Роба Маршалла. Как отмечается, изначально на роль принца Эрика рассматривался Гарри Стайлс.

Ранее стало известно, что на роль Ариэль киностудия Walt Disney выбрала 19-летнюю темнокожую RnB-певицу Халли Бейли. Также в фильме сыграют Мелисса Маккарти (Урсула), Хавьер Бардем (царя Тритон), Давид Диггс (Себастьян).

Хауэр-Кинг снимался фильмах "Путь домой", "Однокашники", а также сериалах "Маленькие женщины" и "Говардс-Энд".

Ранее сообщалось, что в новой "Русалочке" будут как оригинальные песни из мультфильма 1989 года, так и новые песни композитора Алана Менкена и создателя мюзикла "Гамильтон" Лин-Мануэля Миранды.