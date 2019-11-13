Журнал People назвал самого сексуального мужчину планеты

"Я был в восторге, но в то же время немного напуган, потому что это большое давление", - прокомментировал выбор журнала сам певец. Он стал 34-м в списке самых сексуальных мужчин в истории People. Первым это звание в 1985 году получил 29-летний Мел Гибсон.

Журнал People выбрал "самого сексуального из ныне живущих мужчин". В 2019 году этот титул получил 40-летний певец Джон Ледженд.

Дебютный альбом Джона Ледженда "Get Lifted" в 2006 году завоевал сразу три статуэтки Grammy. Кроме того, артист является обладателем Emmy, "Золотого глобуса" и "Оскара". Всего за свою карьеру он выпустил шесть студийных альбомов и успел поработать с такими артистами как Алиша Киз, Джэнет Джексон и Канье Вест. Ледженд также выступал в роли наставника в песенных шоу Duet и The Voice, снимался в кино и участвовал в мьюзикле "Иисус Христос - суперзвезда. Концерт". Он женат и воспитывает двоих детей.

В 2018 году титул самого сексуального мужчины планеты получил актер и певец Идрис Эльба.