Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российская картина "На Париж!" вошла в программу британского кинофестиваля

Ленту представит режиссер и генеральный продюсер Сергей Саркисов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Дебютная полнометражная лента Сергея Саркисова "На Париж!" примет участие в международном кинофестивале UK Film Fest. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании "Блиц фильм", которая занималась созданием киноленты.

"Российский фильм "На Париж!" вошел в программу международного кинофестиваля UK Film Fest. Показ картины состоится 23 ноября в Лондоне. Ленту перед британской аудиторией представит режиссер и генеральный продюсер Сергей Саркисов", - уточнили в пресс-службе.

Фильм основан на реальной истории, рассказанной Героем Советского Союза Александром Милюковым. Эта история была найдена и записана режиссером и сценаристом Станиславом Говорухиным, а созданный им сценарий был доработан режиссером Сергеем Ашкенази. Главные роли в картине исполнили Федор Добронравов, Михаил Ефремов, Кирилл Зайцев, Игорь Золотовицкий, Торнике Квитатиани, Алина Ланина, Рената Литвинова, Сергей Маковецкий, Дмитрий Певцов, Евгений Стычкин и многие другие.

Международный кинофестиваль UK Film Fest проходит ежегодно с 2011 года. Своей задачей организаторы фестиваля считают открытие новых имен, а также привлечение внимания к работам уже известных кинематографистов. В этом году фестиваль пройдет с 19 по 23 ноября.

Теги
ВеликобританияРоссия
Реклама на ТАСС
Журнал People назвал самого сексуального мужчину планеты
Им стал певец и актер Джон Ледженд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС