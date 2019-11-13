Российская картина "На Париж!" вошла в программу британского кинофестиваля

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Дебютная полнометражная лента Сергея Саркисова "На Париж!" примет участие в международном кинофестивале UK Film Fest. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании "Блиц фильм", которая занималась созданием киноленты.

"Российский фильм "На Париж!" вошел в программу международного кинофестиваля UK Film Fest. Показ картины состоится 23 ноября в Лондоне. Ленту перед британской аудиторией представит режиссер и генеральный продюсер Сергей Саркисов", - уточнили в пресс-службе.

Фильм основан на реальной истории, рассказанной Героем Советского Союза Александром Милюковым. Эта история была найдена и записана режиссером и сценаристом Станиславом Говорухиным, а созданный им сценарий был доработан режиссером Сергеем Ашкенази. Главные роли в картине исполнили Федор Добронравов, Михаил Ефремов, Кирилл Зайцев, Игорь Золотовицкий, Торнике Квитатиани, Алина Ланина, Рената Литвинова, Сергей Маковецкий, Дмитрий Певцов, Евгений Стычкин и многие другие.

Международный кинофестиваль UK Film Fest проходит ежегодно с 2011 года. Своей задачей организаторы фестиваля считают открытие новых имен, а также привлечение внимания к работам уже известных кинематографистов. В этом году фестиваль пройдет с 19 по 23 ноября.