Редкие архивные документы адмирала Колчака выставят на торги в Париже

ПАРИЖ, 13 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Крупнейший парижский аукционный дом Drouot проведет 21 ноября торги по обширному архиву адмирала Александра Колчака (1874-1920). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду официальный представитель Drouot Матильд Феннебреск.

"Мы уверены, что этот аукцион вызовет большой интерес. Это, поистине, уникальный архив, распродажа его - особый день для коллекционеров исторических документов", - сказала Феннебреск.

"Для меня было полной неожиданностью появление этого архива", - рассказал Иван Бирр, эксперт торгового дома Drouot и сам потомок белоэмигрантов. "Наследники скончавшегося внука Колчака, Александра, вызвали меня разбирать библиотеку, которая им досталась. В ходе этих работ я обнаружил чемодан, заполненный старыми письмами и другими документами. Все они были в крайнем беспорядке, и я не сразу определил, что на самом деле это архивы адмирала Колчака".

По его словам, были найдены письма, адресованные Колчаком его супруге Софье Федоровне (1876-1956), находившейся с тремя сыновьями во Франции, фотографии, телеграмма Колчаку от Александра Керенского, другие официальные документы. "Я был просто потрясен находкой, - признался Иван Бирр. - Раньше никто даже не подозревал о существовании архивов Колчака. Говорю вам это как человек, выросший во Франции в белоэмигрантской среде, знавший немало бывших белых офицеров и причастный к изучению многих архивов".

"Для меня подлинной честью и радостью было прикоснуться к таким историческим реликвиям. Аутентичность их совершенно очевидна: об этом свидетельствуют и бумага, и почерк тех времен, и имеющиеся подписи. К тому же не следует забывать, что эти бумаги никогда не покидали семейства Колчаков на протяжении века", - сказал Бирр.

Уникальные свидетельства

Всего на аукцион выставляется 391 лот: не только найденный архив, который незадолго до трагической гибели Колчак переправил во Францию жене, но и вся библиотека адмирала. В частности, на аукционе, как сообщили в Drouot, будет выставлена неизвестная историкам рукопись, хранившаяся в семье с момента ее написания. В ней содержится текст прокламации Временного Всероссийского правительства в Омске, в которой Колчак рисует картину объединенной России, входящей в круг мировых демократий, и чье правительство противостоит большевистской системе, "отвергающей все принципы морального и патриотического долга".

Особый интерес представляет и письмо некоего С. Палавина жене Колчака, в котором он как свидетель рассказывает об обстоятельствах расстрела адмирала. В частности, он сообщает, что ни один солдат во взводе не согласился стрелять в Колчака и что для этого пришлось найти осужденного, которого самого расстреляли затем несколько дней спустя.

Александр Колчак - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в Русско-японской войне, а также в Первой мировой войне. Осенью 1915 года был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 годах был командующим Черноморским флотом. В конце 1918 года ему было присвоено звание верховного правителя России, резиденция которого находилась в Омске. Седьмого февраля 1920 года он был расстрелян большевиками в Иркутске.