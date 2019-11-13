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Благотворительный концерт в память о Децле состоится 25 февраля в Москве

Организаторы предлагают поклонникам музыканта участвовать в выборе артистов, которые выйдут на сцену

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Большой благотворительный концерт-трибьют, посвященный памяти Децла, пройдет 25 февраля 2020 года в концертном зале Adrenalin Stadium в Москве. Об этом говорится в сообщении организаторов концерта, распространенном в среду.

Организаторы концерта предлагают поклонникам музыканта участвовать в выборе артистов, которые выйдут на сцену в день мероприятия.

"Для этого всем желающим нужно зайти в официальную группу в социальной сети "ВКонтакте" до 15 декабря 2019 года и написать имя артиста, которого они хотят видеть на сцене, в комментариях под закрепленным постом о концерте", - говорят организаторы.

Из тех артистов, которых предложит наибольшее количество комментаторов, будет сформирован список выступающих.

"Все доходы медиагруппы "Красный квадрат" от проведения мероприятия будут направлены в благотворительный фонд "Детские сердца", который помогает детям до 18 лет с врожденными заболеваниями сердца", - отмечается в пресс-релизе.

Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля в возрасте 35 лет из-за острой сердечной недостаточности, вызванной осложнением после сердечно-сосудистого заболевания. Успех исполнителю принесли хиты "Кто? Ты", "Слезы" и "Письмо", а также клип на песню "Вечеринка". В 2018 году у него вышел альбом "Неважно, кто там у руля".

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