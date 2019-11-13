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Исполнители из России, Дании и Узбекистана выступят на джазовом конкурсе в Петербурге

Финал конкурса пройдет в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Коллективы из Дании, Узбекистана и России выступят на Международном джазовом конкурсе молодых исполнителей Big Sky, этап которого впервые пройдет в Петербурге. Об этом в среду на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС сообщила директор конкурса Светлана Колосова.

"Было подано порядка 50-60 заявок. Отобраны самые лучшие, в каждой номинации будет представлено в отборе по 4 конкурсанта, соответственно 16 исполнителей, групп. У нас сейчас представлено три страны: Дания, Узбекистан, Россия. Мы очень ждали исполнителей из Финляндии, но к нам приехали жюри из Финляндии", - сказала Колосова.

В конкурсе принимают участие музыканты в возрасте 18-28 лет, профессионально играющие, поющие и сочиняющие джаз. В этом году соревнования проходят в третий раз, впервые один из этапов организован в Петербурге 14-16 ноября. По словам основателя конкурса Андрея Соколова, в Big Sky будут представлены пять номинаций: "Лучший инструменталист", "Лучший вокалист", "Лучший ансамбль", "Лучший композитор", также отдельно выделена номинация для СМИ, которые пишут о джазе, - "Лучший журналист".

"На предыдущих конкурсах для нас имело принципиальное значение участие мировых джазовых звезд в жюри. На этот раз мы пошли иным путем. Нынешние члены жюри, вне всякого сомнения, авторитетные и профессиональные музыканты, но, кроме того, практически у каждого из них есть свой фестиваль, за счет чего они смогут представить наших лауреатов и конкурсантов на своих фестивалях, помочь им тем самым заявить о себе на международной джазовой сцене", - добавил Колосов.

В программе конкурса заявлены мастер-классы по игре на гитаре, саксофоне, а также в сфере продюсирования джазовых проектов. "В нашей стране джазовых конкурсов, фестивалей достаточно много. Часть из них в связи с тем, что в 2019 году начал действовать национальный проект "Культура", получает государственную поддержку. Мне кажется, что и у Big Sky есть шансы получить государственную поддержку, в том числе до 2024 по нацпроекту "Культура", - сказал советник Министра культуры РФ Михаил Брызгалов.

Следующий этап конкурса пройдет в Москве, там же состоится и финал. Жители Петербурга могут послушать джазовых исполнителей в концертном зале Дворца "Олимпия", вход свободный.

Теги
УзбекистанДанияРоссияСанкт-Петербург
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