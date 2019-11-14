Дискуссия "Голос искусства в медиапространстве" на полях ПМКФ. Видеотрансляция

Петербургский международный культурный форум/ТАСС

Пленарная дискуссия "Голос искусства в медиапространстве" проходит в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

На мероприятии обсуждают, чем могут помочь или помешать "упрощенные" форматы диджитал-коммуникаций для более осмысленного понимая искусства.

В обсуждениях участвуют заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, главный редактор The Art Newspaper Элисон Коул, режиссер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, глава отдела стратегических проектов Google в регионе Emerging Markets (Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Россия и СНГ) Дона Раз Леви, куратор арт- и фэшн-проектов, основатель и генеральный директор Sintítulo Элой Мартинез де ла Пера Селада.

Модератором дискуссии выступает генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов.