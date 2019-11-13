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Эксперт: Россия может войти в лидеры среди лучших стран для совместного кинопроизводства

Гендиректор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе отметила, что в РФ есть уникальные традиции в кино и производящие компании мирового уровня

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российская Федерация имеет шанс войти в мировые лидеры среди лучших стран для совместного с иностранными компаниями кинопроизводства. Такое мнение выразил юрист, управляющий партнер компании Franklin, Weinrib, Rudell & Vassallo P.C Стивен Биер на конференции "Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке" в рамках Американского кинорынка (American Film Market) в Санта-Монике (штат Калифорния).

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ. Компенсация составит от 30 до 40% - так называемые рибейты. Документ подготовили Минэкономразвития совместно с Министерством культуры.

"С юридической точки зрения, Россия имеет шанс войти в мировые лидеры среди лучших стран для совместного кинопроизводства. Субсидии на кинопроизводство - важный шаг вперед, оно позволяет России конкурировать с другими странами, где практикуются налоговые льготы. Разумеется, вся организация съемочного процесса должна меняться, должна появиться возможность международного финансирования, чтобы банки могли кредитовать проекты", - приводит слова эксперта в среду пресс-служба "Роскино".

Продюсер франшизы "Рэмбо" и "Неудержимые" Ави Лернер отметил, что безопасность будущих сделок по рибейтам будет увеличена, если подключить к контракту банк. "Должны быть банки, которые получают от государства деньги и переводят их продюсеру, где бы он ни находился. Тогда удастся воспользоваться рибейтом и снять фильм за $6 млн вместо $10 млн", - цитирует его пресс-служба.

Генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе, в свою очередь, подчеркнула, что в РФ есть разнообразные локации для съемок. "У России уникальные традиции в кино, потрясающее разнообразие локаций, производящие компании мирового уровня, талантливые творческие кадры. Высокий уровень их профессионализма позволяет участвовать в любых международных проектах. Выбор партнера для съемок в чужой стране, это один из ключевых факторов успеха или неуспеха проекта", - отметила она.

По информации организаторов Американского кинорынка, в этом году в Санта-Монику на мероприятие, которое проходит с 6 по 13 ноября, должны приехать участники из более чем 70 стран мира. В отличие от фестивалей, партнеры кинорынка обсуждают сделки и договоренности не только по готовой продукции, но и на всех стадиях их разработки и производства.

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