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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Выставку советских художников Дейнеки и Самохвалова представили в "Манеже" в рамках ПМКФ

С 18 ноября проект откроется для широкой публики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Выставку произведений двух советских художников - Александра Дейнеки и Александра Самохвалова - в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума представили гостям ПМКФ в среду в Центральном выставочном зале "Манеж".

"[На выставке представлены] более 250 работ. Работали мы над этой выставкой в течение двух лет <…> Два художника: один - москвич, другой - петербуржец, отсюда возникла идея сделать это как товарищеский матч, как соревнование. Из этого исходит вся концепция выставки, ее оформление", - рассказал журналистам, представляя проект, его куратор Семен Михайловский.

Согласно замыслу куратора, пространство выставки разделено на шесть основных секторов: война и мир, труд и спорт, герои и дети. "Аванзал - это трибуны, все зрители входят как раз из этого пространства как футболисты <…> В конце мы выходим из последнего зала на футбольное поле с настоящими семиметровыми воротами: зеленое поле, мяч стоит, скульптура деревянная из Третьяковской галереи с тремя футболистами", - отметил он.

Сотрудничество музеев

Выставка "Дейнека/Самохвалов" включает работы из 37 музеев и ряда частных собраний: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство и фотографию. Экспозиция организована Министерством культуры РФ, комитетом по культуре Санкт-Петербурга, "Манежем" и Российским фондом культуры совместно с тремя музеями: Третьяковской галереей, Русским музеем и Курской картинной галереей имени Александра Дейнеки.

"Только летом мы впервые создали в рамках постоянной экспозиции зал Дейнеки... тем не менее, понимая, сколь важна эта выставка в ЦВЗ "Манеж" Санкт-Петербурга... мы приняли очень непростое для себя решение снять из экспозиции ряд важнейших работ Александра Дейнеки и предоставить на эту выставку", - рассказала журналистам директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, отметив представленный на выставке "исчерпывающий взгляд" на творчество двух художников и сложнейшую кропотливую работу по сбору подготовительного материала.

Выставка "Дейнека/Самохвалов" является "в новейшей истории "Манежа" самым масштабным проектом", отметил в беседе с журналистами директор ЦВЗ Павел Пригара. "Впечатляющее собрание двух, по сути, главных советских художников, увлекательный рассказ о том, как вместе со страной они переживали это время и отображали его в своем творчестве. Я надеюсь, что эта выставка станет крайне заметным событием", - сказал он.

Отмечается, что Дейнека и Самохвалов были участниками близких художественных объединений - ОСТ и "Круг художников", работали над схожими темами, создавали работы, героями которых были красноармейцы и физкультурницы, шахтеры и метростроевцы. Оба считались художниками, открытыми мировым тенденциям, при том, что Дейнека был связан с Москвой, а Самохвалов - с Ленинградом.

Дополнительная программа, разработанная к выставке, включает более 15 встреч, посвященных культуре 1930-1950-х годов. Лекции о развитии изобразительного искусства, архитектуры, моды, кинематографа, спорта, фотографии и литературы того времени, как предполагается, помогут посетителям погрузиться в эпоху, в которой жили и работали советские художники.

Выставка будет работать для участников Общественного потока форума с 14 по 16 ноября. С 18 ноября проект откроется для широкой публики, его можно будет увидеть по 19 января 2020 года.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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