Режиссер Кирилл Борисов представил фильм об отшельнице Агафье Лыковой

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Премьера документального фильма Кирилла Борисова "Одна дома" о жизни отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в глухой тайге на территории заповедника в Республике Хакасия, состоялась в среду в кинотеатре "Фитиль". Картину снял телеканал "МИР" совместно с агентством "Социальные сети".

"Я больше думал о визуальной составляющей: как показать, чтобы зритель почувствовал себя там, на месте этой заимки. <...> Когда мы готовились и понимали, о чем мы хотим сделать это кино - это было, конечно, об одиночестве, религиозный контекст появился уже после того, как мы там оказались. Фильм должен был быть о каждом из нас, мы многое не замечаем, гонимся за удовольствиями, бытовыми удобствами", - сказал ТАСС режиссер перед началом фильма.

Сценарий картины написал Денис Терехов, который также выступил автором проекта. "Эта первый фильм из цикла фильмов iKumena, будет еще фильм про людей, осознанно отказывающихся от цивилизации, а также фильм про русское вино - у нас широчайшие планы", - сказал Терехов перед началом показа фильма. ТАСС является партнером проекта iKumena.

Съемки картины проходили на заимке Лыковых у реки Еринат в Хакасском национальном заповеднике. Кроме того, съемочная группа посетила село старообрядцев Таяты, природный парк Ергаки, соленые озера Хакасии, Саяно-Шушенскую ГЭС и техногенный Туимский провал, а также встретилась с главой Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.

В полночь со среды на четверг на телеканале "МИР" состоится телевизионная премьера ленты.

Об Агафье Лыковой

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.

К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет) и Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года) и Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. Агафья живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники, чтобы помогать управляться с хозяйством.