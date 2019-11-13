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Премию Кандинского за "Проект года" получил художник Евгений Антуфьев

Всего в 2019 году в оргкомитет премии поступило 636 заявок от соискателей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения премии Кандинского в области современного искусства состоялась в среду вечером в Московском музее современного искусства (ММОМА). Награду за "Проект года" получил художник Евгений Антуфьев.

"Премию Кандинского я получал десять лет назад, молодой художник, и то, что я получил ее сейчас, говорит о том, что все было не зря", - сказал Антуфьев. Он награжден за проект "Когда искусство становится частью ландшафта. Части I, II и III".

Премию в номинации "Молодой художник. Проект года" жюри присудило Альбине Мохряковой за проект "Каэгха". "Мы все работали без денег, спасибо ребятам за то, что в меня поверили. Магия существует!" - сказала она.

В номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" лауреатом стал Андрей Хлобыстин с книгой "Шизореволюция. Очерки петербургской культуры". Определить лауреата было непросто, отметила член жюри Ирина Прохорова, вручая приз победителю.

"Это был конфликт хорошего с отличным", - сказала она.

Всего в 2019 году в оргкомитет премии поступило 636 заявок от соискателей из 73 городов России, включая Нижний Тагил, Иркутск, Находку, Геленджик, Анапу, Гудермес и многие другие. В научную номинацию, где могут участвовать не только россияне, но и граждане других стран, заявки поступили также из США и Чехии.

Лауреат в номинации "Проект года" получит 1,8 млн рублей, в номинации "Молодой художник. Проект года" (до 35 лет) - 450 тыс. рублей. Призом в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" является издание работы на русском или английском языках.

О премии

Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента международного культурного фонда Breus Foundation. Задачами Премии Кандинского являются поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире.

Лауреатами премии в главной номинации "Проект года" становились Анатолий Осмоловский (2007), Алексей Беляев-Гинтовт (2008), Вадим Захаров (2009), Александр Бродский (2010), Юрий Альберт (2011), АЕС+Ф (2012), Гриша Брускин (2012), Ирина Нахова (2013), Павел Пепперштейн (2014), Андрей Филиппов (2015), Андрей Кузькин (2016), Группировка ЗИП (2017).

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