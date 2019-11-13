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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Голодец: выставка работ Дейнеко и Самохвалова в Петербурге будет иметь огромный успех

Экспозиция включает около 250 работ из 37 музеев и частных собраний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Успех выставки произведений советских художников Александра Дейнеко и Александра Самохвалова, начавшей работу в среду в Центральном выставочном зале "Манеж" в преддверии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, гарантирован. Такое мнение высказала в среду на церемонии открытия экспозиции вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Мы немножко избалованы событиями Культурного форума, которые нас радуют каждый год, но такого мы еще не видели <…> Выставка абсолютно масштабная, абсолютно грандиозная, выставка по своей художественной идее займет одно из ведущих мест среди выставок, которые у нас проходили и в этом году, и в прошлом <…> Я понимаю, что эта выставка будет иметь огромный успех, но то, что она состоялась - это огромный труд большого числа профессионалов, и огромное им спасибо", - сказала вице-премьер.

Выставка "Дейнека/Самохвалов" в "Манеже", куратором которой выступает ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский, является центральным проектом секции "Изобразительное искусство" в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Она включает около 250 работ из 37 музеев и ряда частных собраний: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство и фотографию. Экспозиция организована Министерством культуры РФ, комитетом по культуре Санкт-Петербурга, "Манежем" и Российским фондом культуры совместно с тремя музеями: Третьяковской галереей, Русским музеем и Курской картинной галереей имени Александра Дейнеки.

Вице-премьер отметила в беседе с журналистами после церемонии, что выставки с участием такого обширного числа музеев придают "импульс развитию мирового культурного пространства". "И мне очень нравится, что планка Культурного форума поднята так высоко", - добавила она.

Выставка будет работать для участников Общественного потока форума с 14 по 16 ноября. С 18 ноября проект откроется для широкой публики, его можно будет увидеть по 19 января 2020 года.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) будет проходить с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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