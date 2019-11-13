Эпизоды фильма о Святом Олафе сняли в Новгороде с участием актера сериала "Игра престолов"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Съемки эпизодов фильма "По следам Святого Олафа" с участием норвежского актера Кристофера Хивью, сыгравшего роль одичалого Тормунда в популярном сериале "Игра престолов", прошли в Великом Новгороде в среду. Об этом сообщается на сайте правительства Новгородской области.

"Производством фильма занимается норвежская кинокомпания Ekkofilm. Съемочная группа работала на Троицком раскопе, в Софийском соборе и других исторических местах города. В качестве экспертов в фильме появятся новгородцы, в том числе историк, писатель Виктор Смирнов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в Великом Новгороде снималось несколько эпизодов документальной картины, съемки длились один день. "Мы видим ваш город в двух ипостасях: таким, каким его увидел Олаф много лет назад, когда прибыл сюда. А еще видим его своими глазами. В двух измерениях", - передает пресс-служба слова Кристофера Хивью.

Как пояснил кинематографистам и журналистам новгородский историк и писатель Виктор Смирнов, норвежский король Олаф (впоследствии Святой Олаф) в 1027 году, потерпев поражение от датчан, нашел прибежище в Новгороде, у князя Ярослава Мудрого. Вторая жена князя Ингигерда (после смерти святая Анна Новгородская) когда-то была невестой Олафа. Олаф пробыл на Руси несколько месяцев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры, основная часть съемок прошла в новгородском Кремле. Планируется, что документальный фильм выйдет на экраны не раньше следующего года.