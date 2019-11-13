Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эпизоды фильма о Святом Олафе сняли в Новгороде с участием актера сериала "Игра престолов"

Производством фильма занимается норвежская кинокомпания Ekkofilm

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Съемки эпизодов фильма "По следам Святого Олафа" с участием норвежского актера Кристофера Хивью, сыгравшего роль одичалого Тормунда в популярном сериале "Игра престолов", прошли в Великом Новгороде в среду. Об этом сообщается на сайте правительства Новгородской области.

"Производством фильма занимается норвежская кинокомпания Ekkofilm. Съемочная группа работала на Троицком раскопе, в Софийском соборе и других исторических местах города. В качестве экспертов в фильме появятся новгородцы, в том числе историк, писатель Виктор Смирнов", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в Великом Новгороде снималось несколько эпизодов документальной картины, съемки длились один день. "Мы видим ваш город в двух ипостасях: таким, каким его увидел Олаф много лет назад, когда прибыл сюда. А еще видим его своими глазами. В двух измерениях", - передает пресс-служба слова Кристофера Хивью.

Как пояснил кинематографистам и журналистам новгородский историк и писатель Виктор Смирнов, норвежский король Олаф (впоследствии Святой Олаф) в 1027 году, потерпев поражение от датчан, нашел прибежище в Новгороде, у князя Ярослава Мудрого. Вторая жена князя Ингигерда (после смерти святая Анна Новгородская) когда-то была невестой Олафа. Олаф пробыл на Руси несколько месяцев.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры, основная часть съемок прошла в новгородском Кремле. Планируется, что документальный фильм выйдет на экраны не раньше следующего года.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Международный культурный форум открывается в Санкт-Петербурге
Почетный статус "страна-гость" получила Китайская Народная Республика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС