В российский прокат выходит новый фильм Андрея Кончаловского "Грех"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Росийско-итальянский фильм Андрея Кончаловского "Грех" про скульптора эпохи Возрождения Микеланджело (1475-1564) выходит в четверг в российский прокат. Только в Москве картина будет идти в 51 кинотеатрах, сообщают прокатчики ленты.

"Это интересное большое кино, очень необычное, поскольку его делал маэстро Кончаловский, - сказал ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский. - Лента - не традиционный байопик, скучный, последовательный. Фильм "Грех" - дорого поставленное кино".

Ранее Кончаловский сообщил в интервью ТАСС, что бюджет его фильма - около €15 млн (около 1 млрд 50 млн рублей). Мировая премьера картины в октябре прошла перед церемонией закрытия четырнадцатого Римского кинофестиваля, также ленту планируют показать на кинофестивалях в Каире и Таллине, международный прокат фильма пока не определен.

Отрывки ленты уже показывали президенту РФ Владимиру Путину во время визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Москву в октябре 2018 года. Копию ленты глава российского государства преподнес также Папе Римскому Франциску во время своего визита в июле.

Фильм Кончаловского "Грех" рассказывает о нескольких годах из жизни итальянского художника, скульптора Микеланджело (1475-1564), когда, в частности, он расписывал свод Сикстинской капеллы, а также создавал скульптуру Давида, установленную во Флоренции. Главные роли исполняют итальянские актеры, эпизодическую роль сыграла Юлия Высоцкая.

Андрей Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля. Он отмечен за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай", а также получил специальный приз жюри за картину "Дом дураков".